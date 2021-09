Até esta sexta-feira (9), o município aplicou um total de 528.440 mil doses, sendo 333.328 de primeira dose; 184.462 de segunda dose; e 10.650 de dose única. - Foto: César Ferreira.

Até esta sexta-feira (9), o município aplicou um total de 528.440 mil doses, sendo 333.328 de primeira dose; 184.462 de segunda dose; e 10.650 de dose única.Foto: César Ferreira.

Publicado 10/09/2021 18:52 | Atualizado 10/09/2021 18:53

CAMPOS - O município de Campos dos Goytacazes alcançou 95,14% de cobertura vacinal da população com mais de 18 anos de idade, com a aplicação da primeira dose contra a Covid-19, e 53,78% com a primeira e segunda dose (esquema completo de vacinação). Até esta sexta-feira (09), o município aplicou um total de 528.440 mil doses, sendo 333.328 de primeira dose; 184.462 de segunda dose; e 10.650 de dose única.

O levantamento é da Secretaria Municipal de Saúde, através da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), que comemora os números, que superam os do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.



Em todo o estado, segundo dados fornecidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a cobertura vacinal, com a aplicação da primeira e segunda dose (esquema completo de vacinação), atingiu a marca de 38%, enquanto no Brasil, esse número é de 33,01%. Já em Campos, ele é de 53,78%.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, essa conquista só foi possível graças ao trabalho exaustivo da Atenção Básica e do esforço das equipes de vacinação. “Devemos lembrar sempre que dependemos do envio de doses pelo Ministério da Saúde para continuarmos avançando com a vacinação”, afirmou o secretário, destacando que, após a conclusão da imunização dos adolescentes, a secretaria irá aplicar a terceira dose ou dose de reforço em idosos e pacientes imunossuprimidos.



“Vamos também montar uma nova estratégia de vacinação, com a disponibilização de cinco polos de imunização, onde a meta será vacinar mil pessoas diariamente em cada uma dessas unidades, mediante agendamento prévio”, acrescentou Paulo Hirano.



O diretor de Atenção Básica da secretaria, Rodrigo Carneiro, disse que o fato de o município estar à frente da União e do Estado do Rio, no que diz respeito ao esquema completo de vacinação contra a Covid-19, é fruto das campanhas de informação e disponibilização de uma quantidade significativa de postos de saúde para a imunização da população.



“É um resultado que deixa a secretaria bem satisfeita”, afirmou ele, destacando que a aplicação da terceira dose em idosos e pacientes imunossuprimidos está prevista para começar a partir da segunda quinzena de setembro. “Assim, garantimos uma proteção adequada”, acrescentou.



Desde a abertura simbólica da campanha de vacinação, no Hospital Geral de Guarus (HGG), em 19 de janeiro desde ano, a secretaria tem se esforçado e conseguido acelerar a vacinação por faixa etária, mesmo com o envio de doses insuficientes pelo Ministério da Saúde.



Em julho, em um único dia, que foi dia 16, a secretaria vacinou 9.093 pessoas. No mesmo mês, em três dias, foram imunizados 23.649 munícipes na faixa etária de 38 a 34 anos, além de taxistas, motoboy, gestantes, puérperas, lactantes, profissionais do setor de transportes e dos Correios.