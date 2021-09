O animal já foi solto na Área de Proteção Ambiental (APA) do Itaoca. - Foto: Divulgação.

O animal já foi solto na Área de Proteção Ambiental (APA) do Itaoca.Foto: Divulgação.

Publicado 10/09/2021 20:27

CAMPOS - Agentes do Grupamento Ambiental (GAM) da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, capturaram nesta sexta-feira (10), um tamanduá-mirim. Ele apareceu no telhado da área de serviço de uma residência no Parque Califórnia e os proprietários entraram em contato com o GAM. O animal já foi solto na Área de Proteção Ambiental (APA) do Itaoca.

De acordo com o GAM, não é um animal comum na região, mas pode ter sido transportado para o município há algum tempo e estava escondido em área de mata próximo ao bairro, que foi desmatada recentemente para novo empreendimento. “Com o desmatamento de uma área, os animais buscam abrigos pra se protegerem e ficam onde encontram maior facilidade pra entrar”, explica o comandante do GAM.

O GAM orienta a população para, em caso de flagrante como este, que entre em contato, através dos telefones 153/ (22) 98175-0758/(22) 981750785.