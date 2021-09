Suspeita vendeu as joias para um homem, que também foi preso, pelo crime de receptação. - Foto: Reprodução.

Suspeita vendeu as joias para um homem, que também foi preso, pelo crime de receptação. Foto: Reprodução.

Publicado 14/09/2021 14:03 | Atualizado 14/09/2021 14:04

CAMPOS - Policiais civis da Delegacia do Centro de Campos prenderam, nesta segunda-feira (13), uma empregada doméstica que furtou joias avaliadas em R$ 50 mil e 3 mil dólares na casa de uma advogada da cidade. Por meio dela, os agentes encontraram homem que comprou os objetos furtados. De acordo com a Polícia Civil, a doméstica foi identificada como Aline e é moradora no bairro da Penha.

Já o receptador foi identificado como Luiz Carlos e reside no Parque Santa Rosa, em Guarus. Ainda segundo a Civil, ao questionar a empregada, que já trabalhava com a família há vários anos, a vítima desconfiou da atitude da doméstica e registrou o desaparecimento das joias e dos dólares na 134ª DP, para que o caso fosse investigado.



A empregada foi encontrada quando fazia faxina no escritório do irmão da advogada, no Centro de Campos. Em seguida, os policiais foram à casa de Luiz Carlos, no Parque Santa Rosa, onde localizaram uma pequena barra de ouro, que foi feita após as joias furtadas terem sido derretidas.

Para a polícia, ele confessou que havia comprado as joias de Aline, mas disse não saber que eram furtadas e que a empregada havia alegado que as joias eram de uma colega. Os suspeitos foram levados pelos agentes para a sede da 134ª DP e confessaram o crime. A doméstica responderá pelo crime de furto, e o homem pelo crime de receptação de produto de furto ou roubo.