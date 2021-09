As inscrições poderão ser feitas as quarta e sexta-feira das 9h às 16h, na Uenf, onde estão acontecendo às aulas para as pessoas com deficiência. - Foto: Divulgação.

Publicado 14/09/2021 12:43 | Atualizado 14/09/2021 12:44

CAMPOS - O Projeto Paraesporte receberá a partir desta quarta-feira (15) inscrições para aulas de dança e hidroginástica voltadas para os pais ou responsáveis dos alunos atendidos no projeto, que funciona na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes, desde o mês de julho. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de toda a família.



Os interessados deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, duas fotos atualizadas e atestado médico. As inscrições poderão ser feitas as quarta e sexta-feira das 9h às 16h, na Uenf, onde estão acontecendo às aulas para as pessoas com deficiência. Atualmente o Paraesporte que foi retomado em julho na Uenf, já atende cerca de 200 alunos nas modalidades de iniciação desportiva, futsal, dança e natação. As inscrições também continuam abertas para novos alunos.



A abertura de vagas para os pais ou responsáveis, agradou a Rose Ferreira, mãe do aluno Arthur Junior de Souza Ferreira, 14 anos, que fazia aula de natação. “Gostei muito desta iniciativa da coordenação do Paraesporte. Vou poder matricular meu filho na natação e enquanto aguardo, vou fazer hidroginástica, por indicação médica, já que tenho problemas de artrose” destacou Rose. Bruna Campos, também aprovou a iniciativa. Meu filho Bernardo Souza de Campos Araújo, já faz aula de natação e agora vou poder matricular meu marido Alexandre Araújo, que está precisando fazer uma atividade física, já que apresentou problemas de saúde.



De acordo com o padrinho e fundador do Projeto Paraesporte, Raphael Thuin, o objetivo é promover a inclusão, não só das pessoas com deficiência, mas também dos familiares, que precisam de atendimento esportivo voltado para melhorar a qualidade de vida de toda a família.

“Pensando numa melhor qualidade de vida, decidimos oferecer uma atividade física para os pais ou responsáveis, enquanto eles aguardam os filhos. Inicialmente, estamos oferecendo aulas de dança e hidroginástica, mas o nosso desafio é ampliar o número de vagas tanto para as pessoas com deficiência como para os pais ou responsáveis. Não posso deixar de agradecer mais uma vez a Uenf, na pessoa do reitor Raul Palácio, que abriu as portas da entidade de ensino e abraçou o Paraesporte”, finalizou Thuin.