Segundo o secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Marcelo Feres, a medida é uma iniciativa do Programa Saúde na Escola (PSE) e visa conter o contágio da doença na cidade.Foto: Wellington Rangel .

Publicado 14/09/2021 14:42 | Atualizado 14/09/2021 14:42

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) vai inaugurar o polo de testagem para Covid-19 na sede do órgão na próxima quarta-feira (15), às 10h30. A solenidade de abertura contará com a presença do vice-prefeito, Frederico Paes, do secretário, Marcelo Feres, e do secretário de Saúde, Paulo Hirano. O serviço conta com parceria da Secretaria Municipal de Saúde e será voltado aos profissionais das redes municipal, estadual e particular de ensino.

“A medida é uma iniciativa do Programa Saúde na Escola (PSE) e visa conter o contágio da doença na cidade. Além disso, se soma às ações do Plano Municipal de Ensino Híbrido Seguro que também dispõe do sistema de retrovigilância nas unidades escolares municipais, evitando a propagação do coronavírus”, explicou Marcelo.

Segundo a coordenadora do PSE, Catia Mello, a Seduct vai publicar no Diário Oficial do Município, portaria com o Fluxograma de Testagem Para Covid-19, que segue etapas e critérios definidos em parceria com a Secretaria de Saúde, como, por exemplo: o servidor precisa ter sintomas pelo menos por três dias para o teste de antígeno e acima de sete dias para o teste sorológico; encaminhamento médico que deverá conter o dia de início dos sintomas; o critério de definição para que o servidor realize os testes swab e/ou sorológico será feito pela Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde.

“Teremos uma sala reservada que será utilizada para este fim, de modo que os servidores sintomáticos não tenham contato com outros servidores na Secretaria. A testagem só será realizada em servidor sintomático que esteja exercendo atividades presenciais e o PSE será responsável por comunicar, via e-mail, o dia e horário dos agendamentos”, informou Catia.