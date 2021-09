Letícia Melo, de 19 anos, estava internada há 38 dias no Hospital Plantadores de Cana (HPC). - Foto: Reprodução.

Publicado 17/09/2021 21:44 | Atualizado 17/09/2021 21:45

CAMPOS - A jovem Letícia Melo, de 19 anos, foi mais uma vítima da Covid-19, em Campos dos Goytacazes. Moradora de Tocos, na Baixada Campista, ela foi acometida pela doença há pouco mais de um mês e não resistiu as complicações provocadas pela doença e morreu nesta quinta-feira (16).



De acordo com a secretaria Municipal de Saúde, ela era puérpera e estava internada há 38 dias no Hospital Plantadores de Cana (HPC). A jovem dei entrada no hospital ainda grávida e com sintomas da Covid-19. No dia 12 de agosto, foi submetida a um parto de cesárea e precisou ser intubada. O bebê foi encaminhado à Unidade Neonatal, mas veio a óbito dois dias após o parto, no dia 14 de agosto.



Segundo a Prefeitura de Campos, a ficha de notificação compulsória da paciente não consta a comprovação vacinal, então não se sabe se a jovem foi vacinada contra a Covid-19. No entanto, a Prefeitura encerrou a imunização de gestantes e puérperas no dia 2 de agosto, com aplicação de doses em jovens de 18 anos ou mais.



Letícia era aluna da Escola Estadual Almirante Barroso, em Goitacazes, também na Baixada Campista. Nas redes sociais, professores e colegas de trabalho lamentaram a morte precoce da menina. "Mais uma linda jovem que essa doença maldita mata. Que Deus a recebe de braços aberto, minha amiga", escreveu uma internauta.



No mês passado, a avó de Letícia também morreu vítima da doença. Há quatro dias, vários colegas de escola da jovem fizeram um culto em frente ao hospital onde ela estava internada.