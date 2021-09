Passagem de carreta superdimensionada neste fim de semana vai desviar o trânsito do trecho Norte da BR-101. - Foto: Divulgação/Arteris Fluminense.

Publicado 17/09/2021 22:36 | Atualizado 17/09/2021 22:36

CAMPOS - Mais uma carreta superdimensionada passará pela BR-101, entre Campos dos Goytacazes e Macaé, no Norte Fluminense, a partir das 6h deste sábado (18). Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho da rodovia, a carga sairá do Porto de Açu, rumo ao município de Macaé. Em caso de mau tempo, ou mesmo problemas de ordem técnica, o cronograma poderá ser alterado.



O deslocamento da carga de grande porte será realizado pela Transportadora Locar, com apoio de batedores e engenheiros da empresa, da Polícia Rodoviária Federal e da Arteris Fluminense. A programação prevê pontos de parada durante o percurso para minimizar o impacto no trânsito da rodovia. Motoristas devem estar atentos aos desvios que serão feitos no sentido Espírito Santo e Niterói. Veja abaixo:



Toda a carreta – com 791 toneladas e 116 metros de extensão – vai percorrer cerca de 100 quilômetros da BR-101 pela pista sentido Niterói, saindo da região de Tapera, em Campos dos Goytacazes, com destino a Macaé, com velocidade máxima de 20km/h.



A orientação é para que as viagens pela rodovia nesse período sejam planejadas, já que o deslocamento da carreta superdimensionada vai ocorrer prioritariamente em período diurno.



Desvios de tráfego em Campos



No sábado (18), está previsto o deslocamento pela pista sentido Niterói, a partir das 6h, com saída do km 70. Durante a passagem da carreta com carga superdimensionada pela regiões de Tapera, Ururaí e o Trevo dos Ceramistas, prevista para acontecer das 6h às 9h, em conjunto com a Guarda Municipal e PRF, a Arteris Fluminense vai trabalhar com dois pontos de desvio na BR-101/RJ:



Sentido Espírito Santo: Desvio sinalizado no km 75 norte – os motoristas seguirão pela Estrada dos Ceramistas até o Trevo do Carvão, quando retornarão para BR-101 no Trevo do Índio (km 67) pela Avenida Arthur Bernardes.



Sentido Niterói: Desvio sinalizado no km 68 sul – os motoristas retornarão para o trevo do Índio e seguirão pela Avenida Arthur Bernardes até o trevo do Carvão, quando retornarão pra BR-101 no Trevo dos Ceramistas (km 75).



A operação prevê o deslocamento da carga até a região próxima da praça de pedágio de Serrinha, em Campos dos Goytacazes. No domingo (19), o deslocamento está programado pela pista sentido Niterói, a partir das 6h, com destino ao km 169, no Trevo da Pedreira, onde seguirá para Macaé pela RJ-168.



Informações atualizadas sobre as condições de trânsito na BR-101/RJ podem ser obtidas no perfil da Arteris Fluminense no Twitter ou pelo telefone 24 horas 0800 282 0101.