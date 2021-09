Na manhã desta quinta-feira (23), alunos plantaram doze espécies de mudas como ipês, tamarindo, ingá, graviola e pitangas, no campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). - Foto: Divulgação.

Publicado 23/09/2021 17:05

CAMPOS - Melhorar a qualidade de vida do planeta e ajudar na restauração dos ecossistemas, visando reverter os impactos ambientais são os novos desafios dos alunos do Projeto Paraesporte, que na manhã desta quinta-feira (23) plantaram doze espécies de mudas como ipês, tamarindo, ingá, graviola e pitangas, no campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), próximo ao Espaço da Ciência. O plantio também simbolizou o início da primavera que começou oficialmente ontem, e o renascimento do Projeto Paraesporte.



O fundador do Paraesporte, o ex- nadador da seleção brasileira, Raphael Thuin, agradeceu a parceria com a Uenf, por meio do reitor Raul Palácio, destacando que este ato simbólico marca o renascimento do Paraesporte, que foi abraçado pela Universidade em julho passado, permitindo o atendimento nas atividades esportivas de cerca de 200 pessoas com deficiência. “Pode ter certeza aprendemos muito mais com nossos alunos, do que ensinamos. Eles estão exemplos de superação, alegria e determinação”, concluiu Thuin.



A aluna Larissa Borges estava empolgada para participar do plantio das árvores. “É mais um momento de rever os amigos e também de poder ajudar a preservar a natureza. Esta plantinha vai crescer e vai ajudar muitas pessoas no futuro” comentou a aluna. Já o colega Raphael Penafiel, 30 anos, disse que esta é a primeira vez que participa do plantio de uma árvore e que estava muito feliz”. Participaram do plantio Márcia Regina da Silva, Marcelo Gonçalves de Souza, Fofão, Nelson de Souza Neto, Leonardo Salve Ribeiro e Iara de Souza Gonçalves, além do coordenador do Paraesporte, Fabio Coboski.



O reitor da Uenf, professor Raul Palácio, que ajudou no plantio das mudas, ao lado do fundador Raphael Thuin e do coordenador e professor, Fabio Coboski, destacou que este ato é inclusivo, positivo e realmente permite a inclusão da sociedade. “Acho que as pessoas ao invés de discutirem se é de direita ou esquerda, deveria se unir e participar de projetos inclusivos como este do Paraesporte, que saiu em defesa do Meio Ambiente, participando deste plantio de árvores, deixando sua contribuição para as novas gerações aqui no campus e no planeta” destacou Raul.



As árvores a partir de agora receberão os devidos cuidados dos colaboradores João Pedro Rocha, Pedro Paulo Bernardo, Lucas Abreu Coelho, que cuidam da área verde da Uenf. Em 2019 eles foram responsáveis pelo plantio de 72 mudas no campus e a partir de agora, de mais 12 espécies. A Universidade Estadual do Norte Fluminense foi construída numa área de 500 mil m2 e 30% é arborizada.