Prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, e o presidente da Câmara de Macaé, vereador Cesinha, no plenário Álvaro Lopes Vidal. Foto: César Ferreira.

Publicado 24/09/2021 20:43 | Atualizado 24/09/2021 20:43

CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho participou, nesta sexta-feira (24), da criação do Parlamento Inter-Regional do Norte e Noroeste Fluminense. O prefeito compôs a mesa diretora com o presidente da Câmara de Municipal, Fábio Ribeiro, e o bispo Dom Roberto Francisco Ferreria Paz no evento, que reuniu presidentes de Câmaras de Vereadores das duas regiões no plenário Álvaro Lopes Vidal.

Convidado especial, o ex-governador, ex-prefeito de Campos e ex-deputado federal Anthony Garotinho palestrou, remotamente, sobre a história administrativa e política das regiões. O prefeito elogiou a iniciativa dos parlamentares e destacou a importância da união para fortalecer o interior.



“Individualmente não vamos conseguir resolver os problemas das cidades. Os municípios do Norte e Noroeste ficam muito afastados da capital e vivemos as mesmas aflições, temos as mesmas características, as mesmas vocações, os mesmos problemas, e é importante trocar experiências e ter unidade para ganhar força e alcançar as soluções. O parlamento é fundamental porque é um movimento do interior para levar nossas demandas e, em conjunto, propor alternativas. Esse movimento é fundamental para o interior ganhar força. E interior forte é estado forte”, destacou o prefeito.



O presidente do Legislativo campista também frisou a necessidade de unir o Norte e Noroeste Fluminense, lembrando que, das oito regiões em que o Estado do Rio de Janeiro está dividido, as que formam o Parlamento Inter-Regional possuem inúmeras características comuns, começando pela posição geográfica, sendo limítrofes com o Estado do Espírito Santo, e passando pelos aspectos demográficos, econômicos, financeiros e sociais. O parlamento servirá como instrumento de cooperação para o desenvolvimento das regiões, conforme justificou Fábio Ribeiro.



O bispo de Campos elogiou os objetivos apresentados para o parlamento, que definiu como “uma semente de esperança, de abertura, de integração, que vai gerar, além da concretização desses objetivos, pontes de integração, canais de diálogos e, certamente, vai gerar amizade política, social, fraternidade, hospitalidade entre as cidades, que vão crescer como uma família”.

O ex-governador Garotinho ministrou palestra apontando as dificuldades do Norte e Noroeste Fluminense em decorrência da fusão do antigo estado com o da Guanabara. Ele ainda destacou a importância do parlamento para fortalecer o interior e disse esperar que o movimento leve à criação de outros parlamentos regionais.



A composição do novo parlamento foi definida por votação no encerramento do encontro e, por unanimidade, Fábio Ribeiro será o presidente, tendo o presidente do Legislativo de Itaperuna, Sinei Torresmo, como vice-presidente; o presidente da Câmara de Macaé, Cesinha, como primeiro secretário; e o presidente da Câmara de Italva, Joel Enfermeiro, como segundo secretário.

Compõem o parlamento, até o momento, as Câmaras Municipais de Campos, Macaé, Italva, São João da Barra, Italva, Quissamã, Natividade, São Fidélis, São José de Ubá, Bom Jesus do Itabapoana, Conceição de Macabu, Itaperuna, Cambuci, Itaocara e Carapebus. O primeiro Parlamento Regional, que contava com municípios apenas do Norte Fluminense, foi criado em 2013.