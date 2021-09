Ao todo, 42 médicos, entre socorristas, clínicos e pediatras da UPA de Campos, estão sem receber desde julho. - Foto: Reprodução.

Publicado 29/09/2021 20:23 | Atualizado 29/09/2021 20:44

CAMPOS - Com os salário atrasado desde julho, médicos cque atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, procuraram sindicato da categoria, para pedir apoio. Ao todo, 42 médicos, entre socorristas, clínicos e pediatras estão sem receber.

O Sindicato dos Médicos de Campos (Simec) oficiou à Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria de Estado de Governo (Segov), na última sexta-feira (24), um pedido de regularização dos salários referentes ao mês de agosto dos médicos que atuam na UPA do município.

A solicitação foi encaminhada ao governo estadual após a entidade representativa da categoria receber denúncias que apontaram possíveis ausências nos repasses financeiros, referentes aos salários dos médicos, por parte da Organização Social (OS), Instituto dos Lagos Rio, que seria a atual responsável por administrar a UPA-Campos, para a empresa Casa Branca Serviços Médicos Ltda.

O Simec afimrou que éde fundamental importância a manutenção da pontualidade do pagamento dos vencimentos salariais dos trabalhadores e afirma que segue adotando as medidas cabíveis para a breve solução do caso, com a finalidade de evitar a possível evasão de profissionais da unidade.

A entidade aponta ainda que os médicos estão constantemente expostos, ofertando diariamente a sua contribuição profissional e necessitam da remuneração para sobreviver, e que o pagamento pontual dos salários não é um favor do contratante para com o colaborador, é a forma justa e digna dos profissionais receberem pelos serviços realizados na unidade hospitalar.

Procuradas, a SES e a Segov, ainda não se posicionaram oficialmente sobre o caso. O Instituto dos Lagos Rio – OS que administra a UPA-Campos – não atendeu as chamadas telefônicas e, por esse motivo, um e-mail foi enviado à organização, mas ainda não houve retorno.