Deputado Rodrigo Amorim denuncia de agressão protagonizados pela família Garotinho e sai em defesa de Rodrigo Bacellar: "meu irmão e aliado"Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 01/10/2021 15:44 | Atualizado 01/10/2021 15:47

CAMPOS - O deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL) usou expediente final da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), desta terça-feira (28), para manifestar apoio ao secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar, em torno de uma discussão política envolvendo a primeira dama da cidade de Campos dos Goytacazes, Tassiana Oliveira. Na postagem, o secretário de estado de Governo cita a fábula da rã e do escorpião, na qual, apesar de estar sendo carregado durante a travessia de um rio, o escorpião pica a rã e ambos acabam morrendo afogados.

Bacellar já se retratou através de um post em suas redes sociais, mas o prefeito Wladimir Garotinho, rebateu, iniciando a onda de ataques ao secretário. Na Alerj, Amorim trouxe a tona casos de agressão protagonizados pelo tio do prefeito Wladimir Garotinho e destacou que adversários continuam fazendo ataques covardes e descabidos contra o secretário Rodrigo Bacellar por conta de um texto.

"Texto este que o próprio Rodrigo já se retratou, caso a esposa do prefeito de Campos tenha se sentido ofendida. Mas essas mesmas pessoas estão caladas sobre um caso verdadeiramente de agressão. O tio do prefeito Wladimir agrediu mulheres e há investigação em curso. Agrediu até uma criança. Esse é um caso de violência efetiva contra as mulheres. Em um desses casos desferiu socos e chutes contra uma ex-namorada, causando ferimentos em seu maxilar”, disse Amorim, que também comentou sobre a tentativa do deputado Bruno Dauaire de construir uma narrativa para atacar o deputado licenciado Rodrigo Bacellar.



“Tem todo direito de defender o prefeito, que é seu padrinho político, mas não pode achar que vai chegar aqui e destruir reputações impondo uma narrativa falaciosa. Ele cita a OAB para reforçar seu discurso, mas não conta que a responsável pela nota da OAB é nomeada na Prefeitura de Campos". Após o deputado Bruno Dauaire tecer críticas ao secretário Rodrigo Bacellar em torno de uma discussão política na cidade de Campos, Amorim citou a denúncia e alertou a Dauaire que existem casos graves de espancamento envolvendo membros da família Garotinho e que não teriam sido apurados pelas autoridades competentes.



Segundo o deputado, foram três episódios de violência, com duas ex- companheiras de Juninho Dias, como é conhecido o irmão da ex- prefeita Rosinha Garotinho e tio do prefeito Wladimir Garotinho. Em entrevista ao O DIA, Amorim salientou que as "cotoveladas" da disputa política são normais. Entretanto, devem respeitar limites éticos. E que houve uma discussão dura iniciada pelo prefeito com o maior adversário político de sua família: o secretário de governo Rodrigo Bacellar, seu irmão e aliado.



"Ocorre que o deputado Bruno Dauaire foi pressionado pelos chefes do clã que representa à dar novos contornos a discussão: usou a tribuna da Assembleia Legislativa para criar uma narrativa covarde e falaciosa. Alegou que se tratava de “violência politica” essa foi a razão pela qual imediatamente refutei com veemência os ataques. Tenho profundo respeito pelo deputado Bruno Dauaire que é meu amigo antes mesmo de ser deputado. Entretanto, aprendi que na vida e na política é necessário ter lado. Bacellar é meu aliado e por isso refutei imediatamente os ataques", enfatizou.



Amorim destacou ainda que não irá permitir que essa narrativa ganhe força na Alerj, pois o plenário da assembleia viveu épocas em que a atuação política se limitava ao fisiologismo do velho “toma lá da cá” e hoje há embate ideológico, o que considera essencial à democracia. "Nesse sentido, trouxe à memória os verdadeiros episódios de violência (física) que tramitam nas esferas policiais e criminais de Campos, envolvendo a própria família do prefeito. Assim como nunca deixo de lembrar os atos violentos do PSOL em 2013 e 2014, o vandalismo, a morte do cinegrafista e a facada em Bolsonaro. A política não pode admitir violência", pontou Rodrigo Amorim.



A família Bacellar e a família Garotinho são adversárias no plano político local, mas Rodrigo e Wladimir chegaram a ensaiar uma tolerância no plano político em nome da liturgia dos respectivos cargos. Rodrigo Amorim (PSL) foi o deputado estadual mais votado no Rio em 2018 com 140.666 votos.