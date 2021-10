O anuncio foi feito em um encontro com policiais e agentes do programa Segurança Presente, nesta quinta-feira (30). - Foto: Divulgação.

O anuncio foi feito em um encontro com policiais e agentes do programa Segurança Presente, nesta quinta-feira (30).Foto: Divulgação.

CAMPOS - O secretário de Governo Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar, anunciou, nesta quinta-feira (30), que já foi iniciada a licitação que irá adquirir mais de 400 novos veículos para o programa Segurança Presente atender pelo menos três novas cidades, entre elas, Campos dos Goytacazes.



"Hoje é um dia importante, onde anunciamos novos investimentos do governo Cláudio Castro na Segurança Pública, que por décadas foi o grande problema do nosso estado, mas que, com muito trabalho e dedicação, estamos tendo os melhores números dos últimos anos. Hoje, anunciamos que já está em licitação mais de 400 novos veículos que vão atender ao programa Segurança Presente. Esses veículos vão ser utilizados na expansão do programa para as cidades de Campos, Seropédica e Itaboraí, além do bairro Engenho de Dentro, no Rio", disse Rodrigo.



O anuncio foi feito em um encontro com policiais e agentes do programa Segurança Presente, com associações de moradores e empresários da Barra da Tijuca, um dos diversos bairros atendidos pelo programa. A expansão do programa para Campos foi anunciada no dia 2 de agosto e, desde então, o governo do Estado vem realizando a preparação necessária para a implantação do programa na cidade.



A Operação Segurança Presente é um modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social, as operações visam um ambiente mais seguro e acolhedor aos moradores, comerciantes e turistas das regiões onde atua.



Com resultados impactantes de redução de criminalidade no horário e área de atuação, a Operação Segurança Presente ganhou a confiança da população fluminense e se tornou uma marca forte e desejada por todos. O efetivo é formado por policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais. O patrulhamento é feito a pé, de bicicleta, de motocicleta e viaturas.