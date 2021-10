O comunicado da Defesa Civil do Estado, prevendo tempestade e chuva, abrange todo o Norte e Noroeste Fluminense. - Foto: Reprodução.

Publicado 06/10/2021 18:47 | Atualizado 06/10/2021 18:48

SÃO JOÃO DA BARRA - A Defesa Civil Municipal de São João da Barra, no Norte Fluminense, emitiu um comunicado informando que se mantém em estado de atenção e faz um alerta à população quanto à previsão de tempestade e chuvas intensas de até 30 mm/h, entre 12h de quinta-feira (7) e 12h de sexta-feira (8) e ressaca com ondas de até 3,5 metros até sábado (9).



O comunicado da Defesa Civil do Estado, prevendo tempestade e chuva, abrange todo o Norte e Noroeste Fluminense. Já em relação ao aviso de ressaca emitido pela Marinha, vai de Santos ao Cabo de São Tomé, podendo ter reflexo no litoral sanjoanense.



"Orientamos os pescadores a não saírem com suas embarcações para o mar e estamos em estado de atenção 24h, principalmente na área do Pontal de Atafona", informou o coordenador de Defesa Civil de São João da Barra, Marco Antônio Ribeiro. A Secretaria Municipal de Segurança Pública do município colocou à disposição para emergência os seguintes números da Defesa Civil: 199; 2741-8370; 99915-3153 (ligações e whatsapp).