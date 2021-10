A conexão aérea do municípios com a capital de Portugal se dá pelos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Viracopos, em Campinas. - Foto: Divulgação.

A conexão aérea do municípios com a capital de Portugal se dá pelos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Viracopos, em Campinas.Foto: Divulgação.

Publicado 07/10/2021 16:35 | Atualizado 07/10/2021 18:49

CAMPOS - As cidades de Macaé e Campos dos Goytacazes, ambas no Norte Fluminense, passarão a oferecer a voos comerciais para a Europa. O primeiro já voo já está sendo vendido. Desde o dia 1º de setembro, a companhia aérea Azul iniciou a venda de passagens dos aeroportos de Campos e Macaé ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



A conexão aérea do dois municípios com a capital de Portugal se dá pelos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Viracopos, em Campinas. A passagem em classe econômica Campos/Lisboa está sendo vendida a R$ 2.802,57.A mesma passagem Macaé/Lisboa com uma escala (Bartolomeu Lisandro) e duas conexões (Santos Dumont e Viracopos) está saindo a R$ 5.741,98. O prefeito de Macaé, Werlberth Rezende, salientou que este é um novo capítulo no desenvolvimento econômico da cidade.

"Os voos operados pela Azul e os investimentos milionários feitos pelo grupo suíço Zurich Airport na ampliação e modernização de nosso aeroporto sinalizam um novo capítulo no desenvolvimento econômico de nossa cidade. Pela primeira vez em sua história, o Aeroporto de Macaé terá voos internacionais para a Europa. Talvez você possa estar perguntando: o que isso significa para mim? Eu respondo: muita coisa. Voltamos a crescer, atrair investimentos e, acima de tudo, gerar empregos. Com isso Macaé que até ano passado era a cidade com um dos maiores números de demissões do Estado, passou a ser líder em geração de empregos. Ou seja, estávamos parados. Hoje, estamos voando", destacou Welberth.



Já o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, anunciou o empreendimento nas suas redes sociais. "Isso aumenta muito os horizontes de crescimento para toda a região Norte do Rio de Janeiro", escreveu Wladimir.