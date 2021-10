Estádio Ary de Oliveira e Souza, conhecido como Aryzão, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, amanheceu nesta quinta quinta-feira (7) pichado. - Foto: Reprodução.

Publicado 08/10/2021 11:14 | Atualizado 08/10/2021 11:15

CAMPOS - O estádio Ary de Oliveira e Souza, conhecido como Aryzão, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, amanheceu nesta quinta-feira (7) pichado, como manifesto a atual gestão e situação do clube, e também frases de protesto. O Goytacaz perdeu na última partida para o time do Olaria por 4 a 0, na tarde dessa quarta-feira (6), no primeiro turno do Campeonato Carioca Série B1.

O time campista segue na lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistado, e não obteve nenhuma vitória ao longo do primeiro turno do campeonato. O Goytacaz volta a entrar em campo no próximo dia 23 de outubro, contra o time do Rio São Paulo, pela Taça Waldir Amaral – Segundo turno.