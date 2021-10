O caso foi registrado 134ª Delegacia de Polícia Civil. - Foto: Divulgação.

Publicado 11/10/2021 14:36

CAMPOS - Um homem, acusado de trocar tiros com agentes da Polícia Militar (PM), na comunidade Tira Gosto, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, morreu no Hospital Ferreira Machado (HFM), na madrugada desta segunda-feira (11). De acordo com a PM, um motorista de aplicativo relatou que vários suspeitos armados estavam abordando veículos nas proximidades.

Com a chegada da viatura policial, alguns criminosos efetuaram disparos contra os militares, que revidaram, iniciando um confronto. Após cessarem os tiros, um homem foi localizado no chão com um revólver calibre 38, uma munição intacta, duas picotadas e três deflagradas. Os outros bandidos conseguira fugir. O caso foi registrado 134ª Delegacia de Polícia Civil.