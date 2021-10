Projeto Paraesporte existe há mais de 10 anos ajudando a promover a inclusão e contribuindo para uma vida mais saudável de seus alunos. - Foto: Divulgação.

Publicado 11/10/2021 14:23

CAMPOS - Gincana, dança e algumas atividades recreativas vão agitar os alunos do Paraesporte, em Campos dos Goytacazes, na próxima quarta-feira (13), das 9h às 12h, para celebrar o Dia das Crianças. O idealizador do projeto Paraesporte , que existe há mais de 10 anos, o ex-atleta do Flamengo, Raphael Thuin destaca a importância desses eventos que ajudam a promover a inclusão e contribuem para uma vida mais saudável.

De acordo com o coordenador do Projeto Paraesporte, Fábio Coboski, é muito importante realizarmos estas atividades para as crianças, assistidas pelo Paraesporte, que é o maior projeto esportivo voltado para pessoas com deficiência, pois ajuda no desenvolvimento motor e intelectual. O trabalho esportivo retornou a funcionar em junho deste ano, na Universidade Estadual do Norte Fluminense- Uenf, por meio de uma iniciativa do reitor Raul Palácio que cedeu o espaço para o projeto", concluiu Coboski.

A aluna Márcia Regina Ervas, está contando os dias para participar da apresentação de dança. " Eu adoro o Paraesporte e meus amigos, sem contar as aulas de dança que amo. Estamos sempre aprendendo coisas novas. Este ano já participamos do plantio de árvores e agora teremos a festa do Dia das Crianças" comentou Márcia.

O idealizador do Paraesporte, o ex-atleta do Flamengo e campeão do mundo de natação, Raphael Thuin, destacou a importância deste trabalho voltado para as pessoas com deficiência." Em três meses do retorno do Paraesporte já atendemos cerca de 200 pessoas entre aulas de iniciação esportiva, natação, hidroginástica, dança , futebol e vôlei. E já temos fila de espera e, em breve vamos ampliar o número de vagas. Também quero agradecer aos professores de educação física que abraçaram está causa e estão doando parte do seu tempo voluntariamente para o Paraesporte. Além da família dos alunos e amigos que se uniram mais uma vez para oferecer o lanche e as atividades recreativas que vão fazer a alegria dos alunos neste Dia das Crianças", finalizou Thuin.