Publicado 16/10/2021 20:38 | Atualizado 16/10/2021 20:39

CAMPOS - Na busca pela imunização de todas as pessoas com idade acima de 12 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campos dos Goytacazes, vai realizar na próxima segunda-feira (18) mais uma repescagem com aplicação da primeira dose da vacina contra a Covd-19 para esse público, das 9h às 15h. A vacinação será em seis postos específicos, onde também será aplicada a terceira dose para os profissionais de saúde que receberam a segunda dose há seis meses ou mais, independente do imunizante.



"Esta é mais uma oportunidade para aqueles que ainda não tomaram a vacina, seja qual for motivo, se vacinarem. Estamos fazendo um apelo para que as pessoas busquem um dos postos para receberem a vacina, pois somente assim poderemos voltar à normalidade o quanto antes”, disse o diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro.



Para quem vai receber a primeira dose, é obrigatório apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Já os profissionais de saúde, a documentação necessária é o comprovante de vacinação das duas doses, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante do Conselho responsável pela categoria ou documento oficial que comprove a atuação na área da saúde (Carteira de Trabalho, Contracheque).



Até agora foram mais de 350 mil pessoas vacinadas com a primeira dose no município. Deste total, mais de 250 mil já completaram o esquema vacinal com a segunda dose ou a dose única. Pessoas com a terceira dose já somam mais de 16 mil. A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue os critérios do Plano Nacional de Imunizações (PNI) e orientações da Secretaria de Estado de Saúde (SES).



MUDANÇA DE POSTO — A partir desta segunda-feira não haverá vacina da Covd-19 na Escola Municipal Meu Pequeno Frederico, em Ururaí. A equipe estará atendendo na Paróquia Imaculado Coração de Maria no mesmo bairro.



POSTOS DE VACINAÇÃO



PARÓQUIA SANTA TEREZINHA, NA PECUÁRIA

VILA OLÍMPICA DO JARDIM CARIOCA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

AUTOMÓVEL CLUBE

PARÓQUIA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, EM URURAÍ