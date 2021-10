Os dois eram de Macaé e estavam morando juntos devido a um trabalho, em reparos na área da construção civil. - Foto: Divulgação/PCERJ.

CAMPOS - Um homem matou o próprio amigo com golpes de enxada na noite deste domingo (17), em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Segundo o autor do homicídio, identificado como J.S.C., o volume muito alto de uma caixinha de som da vítima estava atrapalhando que ele dormisse. Os dois amigos residiam em Macaé e estavam morando juntos devido a um trabalho, em reparos na área da construção civil.

De acordo com a Polícia Civil, ao chegar no local do crime, os agentes constataram muito nervosismo do homem. Ele acabou confessando ter matado Anilto Gomes Ramos, de 54 anos, após um desentendimento. Ele teria pedido para que a vítima, que estava ouvindo música em uma caixinha de som com o volume alto desligasse o aparelho, pois estava o incomodando e atrapalhando dormir.

Depois do pedido, o amigo teria tentado agredi-lo primeiro, pegando uma faca. Para se defender, ele pegou uma enxada e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima. O homem foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia de Campos dos Goytacazes (134ª DP), autuado e preso em flagrante. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico de Legal (IML) de Macaé. Duas facas e uma enxada foram apreendidas na cena do crime.