Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa do tráfico de drogas, em Campos - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 19/10/2021 12:23 | Atualizado 19/10/2021 12:24

CAMPOS - Policiais civis da 146ª DP (Guarus) deflagram, nesta terça-feira (19), a Operação Refrenata VIII na localidade de Custodópolis, em Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

O objetivo foi cumprir mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa do tráfico de drogas, que atua na comunidade da Farofa, pelo crime de tentativa de homicídio. A ação conta com apoio do 6º Departamento de Polícia de Área (DPA) e do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Até o momento, cinco pessoas foram presas.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça com base em investigação da 146ª DP, que identificou os criminosos que participaram de uma tentativa de homicídio ocorrida em agosto deste ano. Na ocasião, a vítima foi mantida em cativeiro no interior da referida comunidade. Antes de ser executada, mesmo após ser baleada, conseguiu se desvencilhar do bando e fugir do local.

A Operação Refrenata teve início em 2020 e tem o objetivo de reprimir a criminalidade na região de Guarus. A fase mais recente da ação aconteceu em junho, quando sete pessoas foram detidas. Ao todo, mais de 40 criminosos envolvidos em homicídios, naquela localidade, já foram presos nas diversas fases da operação.