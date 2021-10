Criminosos conseguiram fugir. O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, onde será investigado. - Foto: Divulgação/PCERJ.

Publicado 19/10/2021 19:54 | Atualizado 19/10/2021 19:54

CAMPOS - Um homem de 65 anos foi encontrado baleado dentro do próprio bar em Campos, no Norte Fluminense. O crime foi na noite desta segunda-feira (18), no bairro Parque Nova Campos, em Guarus. Policiais militares foram ao local após receberem denúncias de tiros vindos de dentro do bar. O idoso foi encontrado caído no estabelecimento dele com tiros no rosto e na cervical.



De acordo com a PM, pessoas que ouviram os tiros disseram não ter visto ninguém próximo ou saindo do bar. Os disparos foram dados por dois criminosos que tentaram assaltar o estabelecimento comercial da vítima. De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram em uma bicicleta e anunciaram o assalto. O comerciante teria dito não haver nenhuma quantia em dinheiro no estabelecimento.

Depois disto, os assaltantes atiraram contra o idoso. Os suspeitos conseguiram fugir. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Ferreira Machado (HFM), em grave estado. Segundo o hospital, o idoso teve ferimentos na face e também na região cervical.



O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, onde será investigado.