Wladimir e Clarissa apresentaram o projeto ao secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, que se comprometeu a fazer a licitação o quanto antes. - Foto: Divulgação.

Publicado 19/10/2021 18:26 | Atualizado 19/10/2021 18:28

CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho (PSD) e a deputada federal Clarissa Garotinho (PROS/RJ) conseguiram a garantia de investimentos na ordem de R$ 50 milhões para obras de asfaltamento na cidade de Campos dos Goytacazes. A promessa foi dada pelo próprio governador do Rio, Cláudio Castro, durante uma audiência no Palácio Laranjeiras, na manhã desta terça-feira (19).

As intervenções, num primeiro momento, serão feitas pelo governo do estado na região central da cidade de Campos dos Goytacazes. Logo após a reunião com o governador do Rio, Wladimir e Clarissa apresentaram o projeto, elaborado pelo corpo técnico da Prefeitura de Campos, ao secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, que se comprometeu a fazer a licitação o quanto antes.

“Parabéns ao corpo técnico da prefeitura. Esse é um projeto extraordinário para Campos. A determinação do nosso governador é atender bem as cidades, principalmente quando os projetos chegam (prontos), porque facilitam muito a nossa vida”, disse Max Lemos, durante a audiência.



Wladimir e Clarissa lembraram que essas obras são uma das maiores demandas da população de Campos dos Goytacazes atualmente. Além de recapeamento das ruas, o projeto prevê ainda sinalização viária e vertical (placas). Num segundo momento, a ideia é estender as intervenções para Guarus e para a Baixada.

“A cidade de Campos ficou abandonada por muito tempo. È hora de darmos a volta por cima”, disse Clarissa. “É sempre um prazer ser bem recebido pelo governador, e a população pode ter a certeza de que os projetos de campos estão andando e teremos boas notícias em breve”, completou Wladimir.