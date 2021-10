Em caso de incidentes, alagamentos ou risco de desmoronamento, a Defesa Civil pode ser acionada a qualquer hora do dia ou da noite pelos telefones 199 ou (22) 98175-2512. - Foto: Divulgação.

Em caso de incidentes, alagamentos ou risco de desmoronamento, a Defesa Civil pode ser acionada a qualquer hora do dia ou da noite pelos telefones 199 ou (22) 98175-2512.Foto: Divulgação.

Publicado 19/10/2021 12:37 | Atualizado 19/10/2021 13:03



CAMPOS - A Secretaria de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, emitiu um alerta para a possibilidade de acumulados significativos de chuva até esta quarta-feira (20), com a previsão de alagamentos na cidade. Segundo o órgão, todas as pessoas cadastradas no sistema de alertas da Defesa Civil de Campos receberam nesta segunda-feira (18) comunicado sobre a possibilidade de acumulados significativos de chuva.

A orientação é para que a população redobre a atenção e, caso as previsões se confirmem, evite passar por locais onde o escoamento da água da chuva aconteça mais lentamente. Segundo a Defesa Civil, não houve até o momento chamados da população para atender a demandas relacionadas à chuva. Os telefones do órgão são o 199 ou o (22) 98175-2512.



CADASTRO - Quem ainda não se cadastrou no sistema de alertas da Defesa Civil pode fazê-lo gratuitamente. Basta acessar o SMS do seu aparelho e encaminhar uma mensagem para o número 40199. O texto encaminhado deverá resumir-se ao número de CEP de sua residência (apenas números, sem ponto e sem traço). Feito isso, todos os alertas emitidos pela Defesa Civil de Campos chegarão automaticamente no celular cadastrado.