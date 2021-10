Justiça Eleitoral absolveu Wladimir Garotinho e Frederico Paes de acusação de fake news contra Caio Viana durante as eleições de 2020. - Foto: Divulgação.

Publicado 23/10/2021 09:13 | Atualizado 23/10/2021 09:16

CAMPOS - Foi julgada improcedente a ação das fake news no último pleito de 2020 contra o prefeito de Campos Wladimir Garotinho e o Vice-prefeito Frederico Paes. A última etapa do julgamento aconteceu nesta sexta-feira (22), quando foi proferida a sentença ainda nesta tarde pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral.



O Ministério Público Estadual aceitou a denúncia após a chapa ser apontada por espalhar notícias falsas à respeito do candidato Caio Viana (PDT), nas eleições 2020. O Juiz Glicério de Angiolis proferiu a sentença inocentando a chapa vencedora e negou que a chapa do atual prefeito tenha tido na última campanha eleitoral qualquer envolvimento com disseminação de fake news e abuso de poder.