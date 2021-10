Fabio Ribeiro (PSD), foi empossado presidente do Parlamento Inter-Regional nesta sexta-feira (22), numa solenidade na Câmara Municipal de Itaperuna. - Foto: Divulgação.

Fabio Ribeiro (PSD), foi empossado presidente do Parlamento Inter-Regional nesta sexta-feira (22), numa solenidade na Câmara Municipal de Itaperuna.Foto: Divulgação.

Publicado 23/10/2021 08:57 | Atualizado 23/10/2021 08:58

CAMPOS - O presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Fabio Ribeiro (PSD), foi empossado presidente do Parlamento Inter-Regional nesta sexta-feira (22), numa solenidade na Câmara Municipal de Itaperuna. A votação foi realizada no primeiro encontro que aconteceu no dia 24 de setembro, reunindo representantes do Legislativo dos 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense.



Também foram empossados os demais membros da Mesa Diretora. O presidente da Câmara de Itaperuna, Sinei Torresmo, foi eleito vice-presidente; o presidente da Câmara de Macaé, Cesinha, foi eleito primeiro secretário; e o presidente da Câmara de Italva, Joel Enfermeiro, foi eleito segundo secretário.

De acordo com Fabio Ribeiro, o Parlamento Inter-Regional foi criado com o objetivo de fortalecer o Poder Legislativo Regional e discutir assuntos de interesse coletivo.

“ Sabemos da vocação de cada município, mas somos mais fortes juntos nos pontos em comum. Somos mais de 250 parlamentares com voz e acreditamos no diálogo como arma para o desenvolvimento. Um exemplo de interesses em comum, está a isonomia da alíquota de ICMS entre Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, além da luta pela classificação da região como semiárido. O próximo encontro está marcado para o dia 26 de novembro, às 14h, em Macaé.