A assessoria de Imprensa da 134ª DP informou que o estelionato é um crime condicionado a representação da vítima. - Foto: Divulgação.

Publicado 26/10/2021 14:54 | Atualizado 26/10/2021 14:54

CAMPOS - Um criminoso tentou aplicar um golpe com o intuito de roubar aproximadamente R$ 40 mil em cabeças de gado, na tarde desta segunda-feira (25), na localidade de Ponta da Lama, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo informações da polícia, ele teria comprado 10 vacas e quatro bezerros e como pagamento, seria a opção de transferência bancária pix.

O suspeitou chegou a retirar os animais de uma fazenda. Percebendo que a quantia não constava na conta, a vítima iniciou então buscas atrás do caminhão com os animais, conseguindo encontrá-lo num posto de combustíveis, na BR-101.



O gado já estaria sendo negociado novamente, com outra pessoa, pelo homem que apresentou o pix. O fazendeiro ligou para a Polícia Militar (PM), que conduziu todas para a delegacia, onde após o esclarecimento dos fatos, as partes decidiram não registrar ocorrência. O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia, no Centro.