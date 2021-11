Protesto foi marcado para a porta da sede Lagoa do Cap, na Rua J.J. Seabra, s/nº - Divulgação

Protesto foi marcado para a porta da sede Lagoa do Cap, na Rua J.J. Seabra, s/nºDivulgação

Publicado 06/11/2021 12:51

Rio - Pais e responsáveis de alunos do Colégio da Aplicação da UFRJ (CAp-UFRJ) realizaram, na manhã deste sábado (6), um protesto e um abraço coletivo em torno da sede do colégio, na Lagoa, Zona Sul do Rio. Os responsáveis pedem o retorno das aulas 100% presenciais para o ano letivo de 2022.

Desde o último mês, o CAp-UFRJ tem adotado o sistema presencial-híbrido, com aulas online e revezamento de turmas presencialmente na escola, de duas a três vezes por semana. "É entendimento da maioria das famílias que o retorno híbrido da escola está aquém do que ela pode oferecer", diz uma publicação da Associação de Pais e Alunos do Colégio de Aplicação da URFJ (APACAp), em blog dedicado ao grupo.

A APACAp avalia que os "filhos precisam de mais aulas presenciais" porque "estão cansados do ensino remoto" e as "perdas emocionais e pedagógicas são grandes", conforme nota da associação. Eles também cobram que o colégio amplie as aulas de reforço, tradicionalmente ministradas para as turmas de Ensino Médio, também para o Ensino Fundamental, a fim de equilibrar os alunos que perderam conteúdos durante a pandemia.



Além do ato pelo retorno do ensino totalmente presenciais, pais e responsáveis realizaram também uma troca solidária de uniformes, já que, segundo eles, muitas crianças e jovens perderam suas roupas nos últimos quase dois anos de pandemia, com aulas somente online.