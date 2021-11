Governador Cláudio Castro participa de inauguração do Bairro Seguro em São Cristóvão - Agência O Dia/Fábio Costa

Publicado 06/11/2021 11:21

O Governo do Estado do Rio inaugurou neste sábado, 6, o programa de policiamento de proximidade Bairro Seguro em São Cristóvão. O novo núcleo contará com três viaturas que vão patrulhar as ruas do bairro. Com essa inauguração, o programa passa a atuar em 31 bairros e localidades da capital do estado e do município de Maricá.

Na visão do governador Cláudio Castro, o lançamento representa a volta da capacidade do Estado de garantir a segurança pública do bairro. "É o Estado voltando a chegar perto da população, é o Estado voltando a entregar o serviço público, é o Estado voltando a garantir aquilo que é sua obrigação. A gente sabe que infelizmente, durante esse tempo de crise política e financeira, o Estado tinha perdido essa capacidade. Hoje, graças a esse trabalho que a gente está fazendo, está de volta a capacidade de entregar essa política pública", afirmou.

Para ele, a iniciativa é fundamental para a manutenção do bom funcionamento da região. "A gente sabe que, em um bairro como São Cristóvão, a segurança é fundamental. É um bairro turístico, que tem muitos museus, um grande clube de futebol como o Vasco da Gama e precisava desse reforço na segurança", concluiu.