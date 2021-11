Cachorro invade pista de acesso à Ponte - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Cachorro invade pista de acesso à PonteREPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 08/11/2021 06:27 | Atualizado 08/11/2021 08:06

Rio - A Ponte Rio-Niterói ficou interditada por cerca de cinco minutos nos dois sentidos, na manhã desta segunda-feira (8), para a retirada de dois cachorros que ocupavam a via. Funcionários da Ecoponte conseguiram guiar um deles para um espaço seguro para o resgate. O outro fugiu pelos viadutos de acesso à via, caminhou por cerca de dez minutos e só então foi socorrido.

Os cães subiram a pista na altura do INTO (Instituto de Traumatologia) e caminhavam no sentido Niterói, mas o trânsito foi travado em ambos os sentidos, entre o acesso à Ponte e o vão central. Um dos bichos foi resgatado, mas o outro fugiu e seguiu andando pelos viadutos de acesso à Ponte, mesmo com o trânsito aberto novamente. Motociclistas tentavam guiá-lo para o canto para que ele não fosse atropelado.

Cansado e aparentemente assustado com o barulho dos veículos, o cachorro subiu para o canteiro de um viaduto. Somente cerca de dez minutos depois ele foi resgatado e, enfim, socorrido pela ambulância da Ecoponte.

Ponte tem grande congestionamento

Por conta do tempo que ficou fechada, a Ponte Rio-Niterói registrou um imenso congestionamento por volta das 7h. A pista no sentido Rio tem lentidão dos acessos até o Mocanguê. O tempo de travessia é de 20 minutos - mais cedo, chegou a ser de 1h. A Alameda São Boaventura, que dá acesso à Ponte em Niterói, também ficou engarrafada.

08:02 - 20 minutos - Acesso sentido Rio com lentidão — Ecoponte (@_ecoponte) November 8, 2021

O sentido Niterói da Ponte tem fluxo normal, com tempo de travessia de 13 minutos.

08:02 - 13 minutos - Sentido Niterói com fluxo normal — Ecoponte (@_ecoponte) November 8, 2021