Trens da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/11/2021 06:43 | Atualizado 08/11/2021 07:52

Rio - Os trens do ramal Saracuruna tiveram a circulação suspensa, no trecho entre Gramacho e Saracuruna, por conta de um cabo caído sobre a rede aérea, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a Supervia, o cabo não fazia parte do sistema ferroviário. A circulação foi normalizada por volta das 7h40.



A circulação também chegou a ser suspensa nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. O trecho de Gramacho até a Central do Brasil segue normalmente, com intervalos de 20 minutos.



Segundo a Supervia, os outros ramais operam sem problemas.