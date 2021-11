Evento não autorizado na Rua Carioca, no bairro da Coréia, em #Mesquita, é impedido de acontecer por policiais do #20BPM.



Denúncias levaram nossos militares até o local. A rua já havia sido interditada pelos organizadores do evento.



Todo o equipamento de som foi apreendido. pic.twitter.com/aezZ2kMdLs