Alessandro Paiva, de 22 anos, foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto em Cabo Frio - Redes sociais

Publicado 08/11/2021 11:50 | Atualizado 08/11/2021 15:19

Rio - Uma pessoa morreu e outras cinco acabaram feridas durante um ataque a tiros na frente de uma boate em Cabo Frio, Região dos Lagos, na madrugada desta segunda-feira (8). A vítima fatal foi identificada como Alessandro Paiva, de 22 anos.

As investigações do crime estão sob responsabilidade da 126ª DP (Cabo Frio). Testemunhas relataram que Alessandro sofreu uma tentativa de assalto e se assustou com a ação do bandido.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 25º BPM (Cabo Frio) foi acionada para uma ocorrência de tiros na porta de uma boate no Boulevard Canal. No local, foi constatado óbito. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e socorreu dois baleados para o Hospital Central de Emergências. Outras três vítimas deram entrada por meio próprio na mesma unidade médica. Nenhuma delas corre risco de morte.

Testemunhas relataram que Alessandro estava na boate para comemorar o aniversário de uma amigo e foi abordado por um assaltante armado na saída da casa de eventos. Ele chegou a correr, mas acabou baleado.

Após o crime o homem fugiu.

O DIA entrou em contato com a administração da boate onde aconteceu o caso, mas não houve retorno até a publicação da matéria.