Adolescentes de 17 anos ou mais têm segunda dose antecipadaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/11/2021 12:05 | Atualizado 08/11/2021 12:12

Rio - Adolescentes de 17 anos ou mais poderão tomar a segunda dose da vacina da Pfizer em até 21 dias de intervalo. A medida, que diminui a lacuna entre as doses, foi divulgada nesta segunda-feira (08), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Twitter oficial da pasta. Antes, o tempo entre a D1 e D2 era de três meses. Quem faz parte do grupo deve procurar uma unidade para completar seu esquema vacinal.

Atenção: a idade baixou! Antecipação da segunda dose da Pfizer para quem tem 17 anos ou mais! O intervalo entre as doses foi reduzido para 21 dias ou mais. É o seu caso? Procure uma unidade de saúde e complete seu esquema vacinal!



Na noite de quinta-feira , a Prefeitura do Rio anunciou a antecipação da segunda dose de Pfizer para pessoas com 20 anos ou mais. No último dia 22, o município divulgou a medida para a faixa etária dos 30 anos.

A vacinação segue esta semana priorizando a dose de reforço para os idosos. Nesta segunda-feira, mulheres de 62 anos ou mais podem receber a terceira aplicação; na terça (9), os homens de 62 anos ou mais; quarta-feira (10) tem repescagem para homens e mulheres de 62 anos ou mais. Mulheres de 61 anos podem tomar a terceira dose na quinta-feira (11); na sexta (12), os homens da mesma idade. No sábado (13), repescagem para os de 61 anos ou mais.

Trabalhadores da Saúde que tomaram a segunda dose em maio também podem se vacinar pela terceira vez até o fim do mês. A aplicação da segunda dose segue normalmente para os agendados.

Apenas 1,2% dos internados na rede pública do Rio são de Covid-19



Até domingo (7), o Rio tinha 52 pessoas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e 24 em leitos de enfermaria. Há exatamente um mês, o número era quatro vezes maior - 211 pacientes em UTIs, e 111 em enfermaria. O pico no ano de 2021 foi em maio. No dia 21, a rede pública chegou a ter 766 pessoas somente em UTIs.