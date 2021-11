Hospital Municipal Ronaldo Gazolla começou a desmobilizar leitos de Covid em setembro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/11/2021 09:29 | Atualizado 08/11/2021 09:34

Rio - A cidade do Rio tem 76 pessoas internadas por covid-19 na rede pública, segundo dados do painel da Prefeitura. O número caiu quase pela metade em apenas cinco dias - eram 126 hospitalizados na última quarta-feira (3). Os pacientes com a doença representam, atualmente, apenas 1,2% de todas as internações da rede.

Até domingo (7), o Rio tinha 52 pessoas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e 24 em leitos de enfermaria. Há exatamente um mês, o número era quatro vezes maior - 211 pacientes em UTIs, e 111 em enfermaria. O pico no ano de 2021 foi em maio. No dia 21, a rede pública chegou a ter 766 pessoas somente em UTIs.

Evolução diária das hospitalizações SRAG na rede pública REPRODUÇÃO/PAINEL COVID RIO

O número de óbitos também despencou. A média móvel de mortes chegou ao melhor índice desde o início da pandemia. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a média diária da última semana foi de quatro óbitos. Como comparação, no dia 20 de março de 2020, ao fim da primeira semana da pandemia, a mesma média já apontava 12 óbitos.

Nas rede sociais, Soranz comemorou e também lamentou as perdas que não puderam ser evitadas. "Foram dias terríveis. Felizmente os casos e óbitos por COVID-19 vêm diminuindo a cada dia. Nesta última semana foram 4 óbitos de média diária, o menor número desde o início da pandemia, infelizmente a maioria destes não tiveram tempo de se vacinar, e estavam internados há dias", escreveu.

Dose de reforço: 62 e 61 anos esta semana

A vacinação segue esta semana priorizando a dose de reforço para os idosos. Nesta segunda-feira, mulheres de 62 anos ou mais podem receber a terceira aplicação; na terça (9), os homens de 62 anos ou mais; quarta-feira (10) tem repescagem para homens e mulheres de 62 anos ou mais. Mulheres de 61 anos podem tomar a terceira dose na quinta-feira (11); na sexta (12), os homens da mesma idade. No sábado (13), repescagem para os de 61 anos ou mais.

Trabalhadores da Saúde que tomaram a segunda dose em maio também podem se vacinar pela terceira vez até o fim do mês. A aplicação da segunda dose segue normalmente para os agendados.