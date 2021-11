Aplicação da segunda dose da Pfizer é antecipada no Rio - Divulgação

Aplicação da segunda dose da Pfizer é antecipada no RioDivulgação

Publicado 04/11/2021 20:15 | Atualizado 04/11/2021 20:20

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta quinta-feira, a antecipação da aplicação da segunda dose de Pfizer para pessoas com 20 anos ou mais. Segundo a pasta, a medida determina que o intervalo da segunda dose do imunizante passe de 12 semanas para 21 dias.

Se liga! Antecipação da segunda dose da Pfizer para quem tem 20 anos ou mais! O intervalo entre as doses foi reduzido para 21 dias ou mais. É o seu caso? Procure uma unidade de saúde e garanta seu esquema vacinal! @Prefeitura_Rio pic.twitter.com/yTIrvoG67H — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) November 4, 2021

O estado recebeu 551.070 doses da vacina da Pfizer na noite da última quarta-feira. A cidade do Rio já buscou suas 275.532 doses. Com doses nos postos, a SMS segue o calendário de vacinação da dose de reforço para os idosos. Nesta sexta-feira (5), é a vez dos homens de 63 anos. No sábado (6), repescagem para homens e mulheres de 63 anos. A próxima semana será para as idades de 62 e 61 anos.

A cidade do Rio segue aplicando a dose de reforço também em trabalhadores da Saúde. Durante todo o mês de novembro, serão vacinados os profissionais da Saúde que tomaram a segunda dose em maio. Em dezembro será a vez dos que tomaram a segunda dose em junho.