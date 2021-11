Câmara dos Vereadores - Renan Olaz/CMRJ

Publicado 04/11/2021 20:22 | Atualizado 04/11/2021 20:23

Rio - A votação do Projeto de Emenda que, se aprovado, alteraria a Lei Orgânica Municipal foi adiada na Câmara dos Vereadores . A proposta liberaria a fabricação e comercialização de armas de fogo no Rio o que, no momento, é vedado pelo Artigo 33 do conjunto de leis que funcionam como a constituição municipal. Ainda não há informações de quando será a votação do Projeto de Emenda Nº 41/2020.

Na justificativa da emenda, os autores propõe que, com a proibição da fabricação e venda de armas de fogo, "o Município deixa de arrecadar tributos e de gerar empregos, ao passo que acaba por incentivar a prática do comércio ilegal e de atividades criminosas". Além disso, o projeto aponta que o "Município fica à margem do mercado", já que os cariocas que querem se armar precisam ir até outras cidades para realizar a compra.

No artigo 33 da Lei Orgânica Municipal fica vedada a "a fabricação e a comercialização de armas de fogo ou de munição" e "de fogos de artifício". As exceções que existem só permitem que instituições compram os itens, mas "nunca por indivíduos isolados".