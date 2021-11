Rio de Janeiro

Polícia prende 'Chacal', apontado como um dos chefes da milícia na Zona Oeste

Ele foi o segundo líder do grupo paramilitar preso em menos de 24h; nesta manhã, 'Willian Negão' também foi preso no Sul do Rio

Publicado 04/11/2021 18:40 | Atualizado há 30 minutos