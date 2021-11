Fuzil apreendido após troca de tiros em São Gonçalo - Foto: Reprodução / PMERJ

Fuzil apreendido após troca de tiros em São GonçaloFoto: Reprodução / PMERJ

Publicado 04/11/2021 16:58

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quinta-feira, após troca de tiros com policiais militares em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Com ele, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) encontraram um fuzil 5.56. A identidade dele não foi divulgada.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que os agentes estavam em um patrulhamento em Itaúna quando encontraram homens armados. Após a troca de tiros com os suspeitos, os PMs encontraram um dos suspeitos com a arma apreendida.

Por causa de uma tentativa de fuga, ele estava com um machucado no braço. O suspeito foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, bairro de São Gonçalo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.