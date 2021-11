Fernando de Almeida de Oliveira foi preso nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

Publicado 04/11/2021 22:28 | Atualizado 04/11/2021 22:29

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira, um homem apontado como o responsável por roubos de carga da região do Méier e de Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. Identificado como Fernando de Almeida de Oliveira, 33 anos, foi encontrado enquanto lanchava em um shopping da Zona Norte.



Segundo as investigações da Superintendência de Inteligência e Análise, o homem, conhecido como Pulga de Gambá, roubava e levava os veículos para o morro do Gambá, no Complexo do Lins, para descarregar as cargas. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela 43ª Vara Criminal da Capital por roubo majorado.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).