64ª DP (São João de Meriti)Reprodução/GoogleMaps

Publicado 04/11/2021 21:42 | Atualizado 04/11/2021 21:43

Rio - Policiais da 64ª DP (São João de Meriti) prenderam, nesta quinta-feira, pai e filho suspeitos de homicídio e por envolvimento em milícia no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dupla, que não foi identificada, estava sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Segundo a Polícia Civil, em 2019, milicianos que atuavam no município de Nova Iguaçu teriam matado uma pessoa por divergência quanto à atividade criminosa que exerciam em um conjunto habitacional localizado no bairro Cerâmica. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um veículo, em Queimados, na Baixada Fluminense.



Ainda de acordo com os agentes, os presos estavam foragidos e foram localizados no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Em depoimento, um dos suspeitos, de 57 anos, relatou que, em 2004, foi preso e processado por envolvimento em um roubo praticado contra o prefeito de uma cidade do estado da Paraíba.



Na ocasião, ele foi condenado a 19 anos de prisão e ficou preso por sete anos. Atualmente, o homem também era procurado pela polícia e pela Justiça da Paraíba.