População fluminense ganha nova Delegacia On-line - Reprodução

Publicado 04/11/2021 18:48

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro lançou, na última quarta-feira (3), uma nova versão de Delegacia Online. Agora, o canal de atendimento deixa de ser um pré-registro e passa a formalizar a queixa conforme acontece nas unidades físicas.



Com o novo formato, não será mais necessário que a vítima escreva a narrativa do fato. Por meio de perguntas direcionadas, o sistema automaticamente transcreve a dinâmica com informações de interesse à investigação. A plataforma também possui um espaço destinado à inserção de dados adicionais caso a parte queira sinalizar outras questões relacionadas ao crime. Provas documentais também poderão ser anexadas.



Outra novidade da ferramenta é a possibilidade de registrar crimes de violência contra a mulher. Apenas no caso de pedido de medida protetiva é que a vítima deve se apresentar na delegacia para análise do fato pela autoridade policial.



Para confeccionar o Registro de Ocorrência (RO) on-line, é necessário ter endereço eletrônico, uma vez que toda comunicação entre a polícia e o usuário será por este canal. Também via e-mail serão enviados o código de validação, o número do procedimento e encaminhamento para exame de corpo de delito em casos específicos. Na ausência de informações, os agentes entrarão em contato com a pessoa e agendarão dia e horário para o comparecimento à unidade policial.



A nova Delegacia Online da Sepol é indicada para registros de todos os crimes, com exceção dos delitos direcionados às unidades especializadas, como homicídio e roubo de veículo ou carga, por exemplo, que possuem protocolos especiais. A ferramenta também estará acessível aos turistas, uma vez que terá a versão em inglês. A previsão é de que outros idiomas sejam inseridos no sistema. A Polícia Civil disse que também vai disponibilizar, em breve, um aplicativo para smartphones, facilitando o acesso do usuário.