Miliciano Marcos Cesar da Silva, o 'Chacal', é preso pela Polícia Militar - Divulgação/ Polícia Civil

Miliciano Marcos Cesar da Silva, o 'Chacal', é preso pela Polícia MilitarDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 04/11/2021 18:40 | Atualizado 04/11/2021 18:43

Rio - O miliciano Marcos Cesar da Silva, o 'Chacal', apontado como um dos líderes da milícia da comunidade Cesarão, em Santa Cruz, foi preso, nesta quinta-feira, na Estrada dos Palmares, em Paciência. 'Chacal' foi o segundo líder da milícia a ser preso em menos de 24h. Ele foi capturado por policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e possuía um mandado de prisão por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, que já percorreu todas as instâncias, não cabendo mais recurso.

A operação que resultou na prisão de 'Chacal' teve origem numa denúncia de que criminosos estariam circulando na Estrada dos Palmares. Com apoio de equipes do 40º BPM (Campo Grande) e do 27º BPM (Santa Cruz), os policiais da 8ª DPJM localizaram o criminoso no interior de um Toyota Etios no endereço indicado. Ele se entregou sem esboçar resistência.



No local, havia outros três veículos aparentemente fazendo escolta do líder da quadrilha. Um dos veículos, Suzuki Vitara, foi abandonado e seus ocupantes fugiram, deixando para trás dois simulacros de pistola, munições de diferentes calibres, bem como roupas e equipamentos táticos diversos.



Além do criminoso preso, outros dois envolvidos foram levados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE), da Polícia Civil. Os policiais militares também encaminharam para delegacia especializada todo o material apreendido: 105 munições de calibre 556, 72 munições de calibre 9mm, 15 munições de calibre .40mm, 2 simulacros de pistolas, 1 veículo Toyota Etios, 1 veículo Suzuki Vitara, 1 moto Honda, R$ 855,00 em espécie, 2 telefones celulares (1 Motorola e 1 Samsung), roupas e equipamentos táticos diversos (coturnos, capas de colete e bandoleiras).

PMs também encaminharam para delegacia especializada todo o material apreendido Divulgação/ Polícia Militar

Marcos Cesar já havia sido preso em agosto de 2019 , durante uma operação da delegacia de Repressão à Ações Criminosas (Draco), de Proteção ao Meio Ambiente(DPMA) e da 48ª DP (Seropédica), com o apoio, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) que fizeram buscas nos bairros de Campo Grande, Paciência, na Zona Oeste, e também em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Na manhã desta quinta-feira, Willian da Silva Santana, o 'Willian Negão', foi preso pela Polícia Civil na cidade de Pinheiral, na Região Sul do Estado do Rio . Ele é considerado o homem de confiança de Danilo Dias, o 'Tandera', criminoso mais procurado do Estado. De acordo com as investigações da Polícia Civil, William usava o município do interior para "usufruir do dinheiro auferido nas práticas ilegais e viver de forma ilegal com uma vida confortável".

A prisão do miliciano Marco Cesar inaugura a primeira ação operacional da 8ª DPJM após a reestruturação da unidade da Corregedoria Geral da Polícia Militar. Rebatizada de 8ª DPJM/DENMCCom (Delegacia de Polícia Judiciária Militar Especializada na Investigação de Narcomilícia e Crimes Complexos), a unidade foi contemplada com reforço de efetivo e de viaturas, passando a contar com 65 policiais militares capacitados em ações operacionais e análises de informações.