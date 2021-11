Miliciano Willian Negão é ligado ao criminoso mais procurado do Rio, Danilo Dias, o Tandera, chefe da maior milícia do Estado - Divulgação

Publicado 04/11/2021 12:26 | Atualizado 04/11/2021 12:27

Rio - Apontado como um dos líderes da milícia na Zona Oeste do Rio, Willian da Silva Santana, o Willian Negão, foi preso na manhã desta quinta-feira (4) pela Polícia Civil. O miliciano possui uma extensa ficha criminal e é considerado como homem de confiança de Danilo Dias, conhecido como Tandera, criminoso mais procurado do Estado.

Willian Negão foi preso na cidade de Pinheiral, na Região Sul do Estado do Rio, por equipes da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (Polinter). De acordo com as investigações da Polícia Civil, o miliciano usava o município do interior para "usufruir do dinheiro auferido nas práticas ilegais e viver de forma ilegal com uma vida confortável".

Além do crime de formação de milícia privada, o miliciano reponde por dois homicídios, roubo, porte irregular de arma de fogo, dentre outros crime.

Negão é apontado pela Força-Tarefa da Polícia Civil como número um na hierarquia da milícia que atua na comunidade de Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio. "Os milicianos da área são acusados de aterrorizar moradores com extorsões, roubos, e estupros, entre diversas outras práticas abusivas e ilegais, como até cobrança de taxas nas cercanias de um hospital público na região".

O miliciano integra o grupo apoiado por Tandera, que em junho deste ano, após a morte de Wellington da Silva Braga, 34 anos, conhecido como Ecko, invadiu a localidade e passou a comandar as ilegalidades na região.

"A Polícia Civil conta com a ajuda da população no combate às milícias que atuam em todo o Estado. A Polinter continuará realizando operações, visando a prisão de criminosos e a consequente diminuição dos índices criminais. Qualquer informação poderá ser repassada ao Disque Denúncia da Polinter, através do whatsApp (21)98596-7081 - Sigilo é absoluto! Contamos com o apoio de todos!".