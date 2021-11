Mais da metade das contratações da Águas do Rio serão moradores de comunidades - Divulgação

Mais da metade das contratações da Águas do Rio serão moradores de comunidadesDivulgação

Publicado 04/11/2021 23:55

Rio - A Águas do Rio amanheceu nesta quinta-feira, Dia da Favela, dentro das comunidades da Mangueira e Barreira do Vasco, levando novas redes de distribuição e cadastrando a população para que seja beneficiada pela tarifa social. Além disso, os responsáveis pelas melhorias são moradores locais, como Bruno César, de 41 anos, da Mangueira e recém-contratado para o programa Vem com a Gente.

“Estou muito feliz pela oportunidade de trabalhar com saneamento, que é algo que realmente gera melhoria na vida das pessoas. Além disso, vejo aqui a possibilidade de crescimento profissional. Passei a vida como vigilante, sem oportunidades de crescimento. Hoje vejo que é possível, quero voltar a estudar e encontrar novas frentes de trabalho dentro da empresa”, comentou.

O compromisso social está no DNA da concessionária, que fará mais da metade de suas 5 mil contratações diretas em comunidades, dando a primeira oportunidade de trabalho formal para muitas pessoas. Para a assistente social Pâmela Fagundes, a admissão teve um significado especial: é o primeiro emprego de carteira assinada em sua área de formação.

“Esse olhar da empresa é muito importante para nós, moradores de comunidades. Faz com que acreditemos que é possível ter uma chance. Eu comecei a faculdade inspirada por outras pessoas e, agora, espero servir de inspiração. Estou feliz por ter sido contratada como assistente social, para trabalhar em uma empresa que irá gerar benefícios para outras pessoas”, afirma Pâmela.

Flavio Faria, recém-contratado como analista administrativo, compartilha o mesmo pensamento. Aos 22 anos, o morador da Rocinha possui curso técnico em administração e planeja iniciar a faculdade no próximo ano. “Estou contratado em um lugar que reconhece e dá oportunidade de crescimento para os colaboradores. Muitas pessoas que são capacitadas não são aproveitadas pelas empresas e não têm a oportunidade de evoluírem profissionalmente pelo simples fato de morarem em comunidades. Eu vi na Águas do Rio este grande diferencial", vibra o jovem, que será a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior.

Pâmela e Flavio estão entre as mais de 1.700 pessoas já contratadas pela concessionária, que assumiu os serviços de água e esgoto em 27 municípios, sendo 124 bairros da capital, na última segunda-feira (01/11). Uma das premissas do processo seletivo é a valorização da mão de obra local, como forma de contribuir para o desenvolvimento regional e de ter colaboradores atuando próximo as suas residências.

Com oportunidades para pessoas com diferentes níveis de escolaridade, a Águas do Rio segue com o processo seletivo em andamento para atuação em todos os municípios em que a concessionária irá operar. Os interessados devem entrar no site aguasdorio.com.br e clicar em “Carreiras”, onde terão acesso a material sobre a empresa e poderão inserir seus dados.



“Nossa equipe está sendo formada com profissionais de alta capacidade técnica, mas também estamos dando oportunidade para pessoas com pouca experiência. Faz parte do DNA da Aegea, empresa líder no saneamento privado, da qual a Águas do Rio faz parte, investir em capacitação e oferecer oportunidades para os colaboradores. Tudo é pensado para oferecer os melhores serviços em saneamento básico para a população”, afirma Alexandre Bianchini, diretor presidente da Águas do Rio.



Canais de Atendimento – Para facilitar e agilizar o atendimento à população, os canais digitais já estão em funcionamento. Pelo número 0800 195 0 195 o usuário tanto pode falar com um dos atendentes comerciais como resolver por mensagens de WhatsApp. A agência virtual pode ser acessada no site www.aguadorio.com.br, e o aplicativo para celular Águas App está disponível para os sistemas Android e iOS.



Os clientes contam ainda com 38 lojas físicas. Também estão no ar as redes sociais da concessionária: facebook (/aguasdorio), instagram (@aguasdorio), twitter (@rio_aguas).