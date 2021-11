Publicado 05/11/2021 00:00

O país precisa mais do que a aprovação de uma fonte para financiar o novo programa Auxílio Brasil até o final de 2022. É necessário discutir critérios para os gastos públicos e produzir programas sociais estruturados, sustentáveis e abrangentes.



Mais importante do que conhecer as empresas que venceram a corrida pelo direito de explorar a tecnologia 5G no país é saber que ela poderá modernizar, e muito as comunicações no país. Que ela dê mais certo do que as tecnologias anteriores!