Polícia prende integrante de quadrilha de roubo de cargas atuantes no Arco MetropolitanoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 04/11/2021 17:42

Rio - O criminoso Affonsus Augustus Lomboni, integrante de uma quadrilha especializada em roubos de cargas que atua no Arco Metropolitano, foi preso, nesta quinta-feira, por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), no bairro Jardim Guandu, em Seropédica. Na ação, policiais flagraram Affonsus com uma carga de alimentos roubada na última sexta-feira (30), avaliada em R$ 30 mil.

Após o roubo, a mercadoria foi escondida em uma residência alugada pela quadrilha para transbordo das mercadorias alvo do grupo, localizada na mesma casa onde ele foi encontrado. O criminoso tem diversas passagens na polícia, tendo sido indiciado recentemente pela 48ª DP (Seropédica) por roubo de cargas. Ele também foi condenado há mais de 10 anos por homicídio.

Affonsus foi levado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição da Justiça.



A DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510), lembrando que todas as informações são sigilosas.