Comerciante João do Lanche é assassinado dentro de estabelecimento em Cordovil - Divulgação

Comerciante João do Lanche é assassinado dentro de estabelecimento em CordovilDivulgação

Publicado 04/11/2021 15:52

Rio - O comerciante João Batista, conhecido como 'João do Lanche', foi assassinado, nesta quarta-feira (3), em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Segundo informações de moradores, ele teria sido baleado depois de negar lanches para traficantes do Morro do Quitungo, em Brás de Pina. O crime brutal aconteceu dentro do estabelecimento do comerciante e deixou os moradores apavorados. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que as investigações estão em andamento e que diligências seguem para identificar o autor do crime.

A Polícia Militar informou que policiais do 16º BPM (Olaria) foram acionados para checar informações sobre uma pessoa ferida em um estabelecimento comercial na Rua João Henrique. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte da vítima. O local já passou por perícia.

Nas redes sociais, moradores da região afirmaram que o crime teria sido a mando do tráfico, já que João Batista teria negado lanches de graça para os criminosos. "Uma grande perda para nosso bairro. Ate guando vamos conviver com toda essa violência que assombra nosso bairro?", questionou uma antiga cliente de João.



"Meu amigo que sempre foi um paizão pra mim e pra muitos....Abraço fraterno e meus sentimentos pra filha e esposa do meu paizão de coração João do Lanche"; "Meu Deus que notícia triste!!! Um cara gente Boa, que empregou muita gente na área, ajudando os moradores da área... Estou muito triste com essa notícia!"; "Estou apavorada com a covardia que fizeram com o João do lanche", escreveram alguns conhecidos do comerciantes nas redes sociais.

João Batista foi sepultado na tarde desta quinta-feira (4), no Cemitério do Caju, Zona Portuária do Rio. Ele vendia lanches em um galpão da região há 20 anos.