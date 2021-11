Dia será nublado no Rio. Na foto, movimentação na Praia do Leblon, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Dia será nublado no Rio. Na foto, movimentação na Praia do Leblon, zona sul do Rio.

Publicado 05/11/2021 06:39 | Atualizado 05/11/2021 06:56

Rio - O tempo encoberto que acizentou a cidade do Rio durante boa parte do mês de outubro tem dado as caras também neste início de novembro. O primeiro fim de semana do mês será de céu nublado a parcialmente nublado, desta sexta-feira (5) até domingo (7), por conta do transporte de umidade do oceano para o continente. Não há previsão de chuva.

Para esta sexta-feira, as temperaturas têm mínima de 17º C e máxima de 29º C. Até domingo a nebulosidade estará variável, com previsão de ventos fracos a moderados.

Na segunda-feira (8), devido à passagem de uma frente fria pelo oceano, a previsão é de aumento de nebulosidade, com chuva fraca em pontos isolados, durante a noite.