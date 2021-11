Preso compartilha rotinha no presídio em suas redes sociais - Reprodução/Redes Sociais

Preso compartilha rotinha no presídio em suas redes sociaisReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/11/2021 19:37 | Atualizado 04/11/2021 20:56

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou, nesta quinta-feira, a exoneração do diretor do Presídio Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes. A medida acontece após a descoberta do caso de um interno que utilizava redes sociais no interior da unidade . Após a ocorrência, o detento também foi transferido para a Penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Nas imagens publicadas no Tik Tok, o detento mostrava sua cela no presídio e alguns alimentos, enquanto ouve música. Em outros vídeos, ele chega a mostrar presos jogando bola durante o banho de sol e uma faxina no local, alguns deles com mensagens motivacionais. "Boa noite na paz de Deus", escreveu ele em um vídeo durante o jantar. "Que Deus proteja nosso dia de todo mal", comentou em outro.

Em nota, a Seap informou que foi realizada uma revista geral no Presídio Dalton Crespo de Castro e foram encontrados 17 celulares, 13 chips, além de uma pequena quantidade de drogas e outros itens não permitidos.

"Ressaltamos que a Corregedoria do órgão irá apurar, com rigor, o ingresso do material não permitido. E é importante lembrar que a atual gestão tem realizado, com frequência, operações para impedir o ingresso de materiais ilícitos nas unidades prisionais fluminenses", diz o comunicado.