Preso compartilha rotinha no presídio em suas redes sociaisReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/11/2021 18:48 | Atualizado 02/11/2021 18:49

Rio - Um detento do Presídio Dalton Crespo, no município de Campo dos Goytacazes, no Norte Fluminense, será transferido nesta terça-feira (2) para a Penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, após compartilhar vídeos sobre sua rotina na prisão em redes sociais.



Nas imagens publicadas no Tik Tok, o detento mostra sua cela no presídio e alguns alimentos, enquanto ouve música. Em outros vídeos, ele chega a mostrar presos jogando bola durante o banho de sol e uma faxina no local, alguns deles com mensagens motivacionais. "Boa noite na paz de Deus", escreveu ele em um vídeo durante o jantar. "Que Deus proteja nosso dia de todo mal”, comentou em outro.